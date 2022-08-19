МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии выросли на 2,6% в годовом выражении по результатам июля после 2,4% в июне, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. В Минпромторге оценили вероятность скачка продовольственной инфляции

При этом в месячном выражении цены за июль выросли на 0,5% после июня, по итогам которого цены не изменились.

Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,4%, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.