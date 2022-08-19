БРЮССЕЛЬ, 19 авг — ПРАЙМ. Европейский союз с февраля 2022 года выделил на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины 348 миллионов евро, сообщается на сайте Совета ЕС. Недавно обещанная Украине помощь "почти достигла нуля", считают эксперты

"Эта сумма включает 335 миллионов евро, выделенных Украине, и 13 миллионов — Молдавии, которая принимает украинских беженцев", — сказано в сообщении.

Средства направляются на закупку продуктов питания, питьевой воды, медицинскую помощь, организацию временного убежища. На Украине гумпомощь получили более 7,8 миллиона человек, сообщили в Евросоюзе.