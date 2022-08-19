2022-08-19T11:57:00+03:00
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2022-08-19T11:57:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220819/837834887.html
Евросоюз выделил на гумпомощь Украине почти 350 миллионов евро с февраля
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Европейский союз с февраля 2022 года выделил на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины 348 миллионов евро, сообщается на сайте Совета ЕС. "Эта сумма включает 335... ПРАЙМ, 19.08.2022
экономика, новости, евросоюз, украина, финансовая помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 19 авг — ПРАЙМ. Европейский союз с февраля 2022 года выделил на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины 348 миллионов евро, сообщается на сайте Совета ЕС.
"Эта сумма включает 335 миллионов евро, выделенных Украине, и 13 миллионов — Молдавии, которая принимает украинских беженцев", — сказано в сообщении.
Средства направляются на закупку продуктов питания, питьевой воды, медицинскую помощь, организацию временного убежища. На Украине гумпомощь получили более 7,8 миллиона человек, сообщили в Евросоюзе.