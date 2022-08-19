МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Комиссия по политике безопасности государственного совета (CPS-E) единогласно заблокировала возможность принятия Швейцарией автономных санкций в отношении лиц, обвиняемых в серьезных нарушениях международного права, опасаясь давления и оспаривания нейтралитета. Об этом сообщили в пресс-службе сената. "Шуйские ситцы" смогли найти комплектующие, несмотря на санкции

"По мнению CPS-E, автономная санкционная политика будет иметь лишь символический эффект и нежелательна. Таким образом, комиссия отклоняет предложение, введенное Национальным советом в рамках поправки к закону об эмбарго", — сказано в пресс-релизе.

Сенаторы напомнили, что страна присоединялась к ограничениям, получившим "широкое международное одобрение".

По мнению комиссии, самостоятельное введение санкций будет означать резкое изменение санкционной политики страны и создаст большие проблемы с точки зрения верховенства закона и нейтралитета Швейцарии.

Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также приняли решение заморозить активы Сбербанка.