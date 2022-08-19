МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Эстония официально предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет антироссийских санкций, сообзили в пресс-службе МИД. Сенатор выступил против ответных мер на запрет шенгенских виз для россиян

"Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации", — сказано в релизе.

Добавляется, что Таллин также призвал распространить ограничения на поездки россиян в Европу.

Эстония с 18 августа прекратила пропуск в страну граждан России с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими службами. Россияне, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения, пока могут посетить страну.

Глава эстоноского МИД Урмас Рейнсал подчеркнул, что власти страны будут добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве в отношении дополнительных санкций против российских граждан.