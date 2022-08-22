МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В МИД Новой Зеландии объявили о расширении антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. В МИД Китая обвинили США в размахивании санкционной дубинкой

"Санкции основываются на предыдущих мерах и направлены против политических и военных деятелей сепаратистских администраций в отделившихся Донецкой и Луганской областях. Сегодняшние меры затрагивают 48 должностных лиц и одну организацию", — сообщила глава МИД страны Нанаия Махута, ее слова приводятся в заявлении на сайде ведомства.

Имена лиц, затронутых новыми санкциями, пока не сообщаются.

Ранее Новая Зеландия объявила санкции против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, военачальников, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыт въезд в Новую Зеландию и отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены. Принадлежащие им суда и самолеты, а также военные самолеты или корабли правительств России и Белоруссии не могут быть допущены на новозеландскую территорию. Как сообщалось ранее, с 25 апреля введен дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт в Новую Зеландию.

В коммюнике новозеландского МИД говорится, что после принятия в марте закона о санкциях в отношении России Новая Зеландия внесла в санкционный список почти 900 физических и юридических лиц.