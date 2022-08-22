МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Деструктивная политика США наносит по Азии не менее серьезный удар, чем по Европе — в АСЕАН вынуждены закупать пшеницу по более высоким ценам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Новая Зеландия расширила перечень антироссийских санкций

Политик в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей России и государств-членов АСЕАН отметил, что беспрецедентный кризис, в который погружается Европа, вызван введенными Западом санкциями.

"Не менее серьезный удар деструктивная политика американцев наносит и по странам АСЕАН, которые, например, вынуждены теперь закупать пшеницу по ценам, в разы превышающим те, что были ранее", — приводит пресс-служба аппарата Совбеза России слова Патрушева.

Патрушев также заявил о возможности объявления Вашингтоном дефолта по внешнему долгу.

"Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", — подчеркнул глава Совбеза России.

По его словам, основной причиной роста цен на продовольствие и энергоносители является работающий в США и Европе печатный станок. Согласно приведенным данным, за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа — 2,9 триллиона евро, а возникающее на этом фоне бремя инфляции на Западе цинично перекладывают на развивающиеся страны. Неконтролируемый рост заимствований привел к тому, что госдолг США превысил 30 триллионов долларов.