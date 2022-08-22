МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Внеочередной Совет Госдумы состоится, 25 августа, в четверг, на нем будет принято специальное заявление по ситуации на Украине, сообщил глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. На Украине рассказали, на сколько сократится экономика страны к концу года

По его словам, было принято решение о том, что будет подготовлено заявление Совета Госдумы.

"В четверг 25 вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15.00, мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление. Мы заявление адресуем прежде всего ООН и всем международным парламентским организациям", — заявил Миронов журналистам по итогам совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.