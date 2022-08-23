МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, упал в августе до 49 пунктов с 49,9 пункта в июле, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,9% в июле

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует во вторник 23 августа, в 11.00 мск.

В 17.00 бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в июле. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились по отношению к июню на 2,5%, до 575 тысяч.