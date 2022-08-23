МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировое производство стали в июле уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5%, составив 149,3 миллиона тонн, говорится в отчете World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). Котировки цветных металлов в основном растут на сомнениях по предложению

"Производство стали в мире в июле 2022 года снизилось на 6,5%, до 149,3 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В том числе выпуск стали Россией и странами СНГ за отчетный период уменьшился на 29,1% и достиг 6,4 миллиона тонн. Россия, в частности, сократила производство этой продукции на 13,2%, до 5,5 миллиона тонн.

Страны ЕС суммарно выпустили 11,7 миллиона тонн стали, что на 6,7% меньше, чем год назад. Производство стали в Северной Америке сократилось на 5,4% — до 9,6 миллиона тонн.

Государства Азии и Океании произвели 110,1 миллиона тонн, выпуск снизился на 5,2%. Непосредственно в Китае выпуск стали просел на 6,4%, достигнув 81,4 миллиона тонн. Индия смогла увеличить его на 3,2%, до 10,1 миллиона тонн.

По итогам семи месяцев производство стали в мире уменьшилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 1,102 миллиарда тонн.