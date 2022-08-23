МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о введении новых санкций против России, в список вошли 62 человека и одно оборонное предприятие. Аналитик: Европа "выстрелила себе в ногу", введя санкции против России

"Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора", — заявил Трюдо в ходе выступления на саммите "Крымская платформа", организованном Зеленским.

Список пополнился такими известными персонами как уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, премьер ДНР Виталий Хоценко, первый заместитель главы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, президент АО "Калашников" Алан Лушников и другие представители оборонной промышленности России.

Санкции также коснулись концерна "Автоматика", входящего в "Ростех".

В качестве обоснования новых санкций в Оттаве утверждают, что действия Российской Федерации представляют собой "серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису".

Премьер добавил, что Канада также окажет дополнительную помощь украинским организациям оборонной сферы, передав необходимое оборудование и оказав техническую поддержку.