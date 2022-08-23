МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев и вице-премьер — министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров в ходе встречи обсудили работу военно-промышленного комплекса и обеспечение поставок вооружений и военной техники для нужд Вооруженных сил страны. Об этом сообщил зампред на своей странице "ВКонтакте". Договор с Россией мог дать гарантии безопасности Украине, заявил Медведев

"На встрече с вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым обсудили вопросы работы ВПК и обеспечения поставок вооружений и военной техники для нужд Вооруженных сил РФ", — написал Медведев.