МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает в начале сентября заключить соглашение с Россией о кредите на 1,5 миллиарда долларов на реализацию импортозамещающих проектов, заявил во вторник первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. Белоруссия компенсировала 80% выпавшего экспорта товаров на Запад и Украину

"В начале сентября", — сообщил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что республика предложила России совместные инвестпроекты, которые позволили бы в условиях западных санкций заместить критический для союзного рынка импорт. Он отмечал, что согласно договоренностям с президентом Росси Владимиром Путины Москва выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Минска в программах импортозамещения. В минпроме Белоруссии сообщали, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.

Премьер Белоруссии Роман Головченко в августе заявил, что на финальной стадии подготовки находится проект соглашения с РФ о кредите на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещающих проектов. Заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич в середине августа говорил, что белорусская сторона видит целесообразность в реализации 23 инвестиционных проектов на сумму 2,2 миллиарда долларов в рамках проводимой в Союзном государстве с Россией работы по импортозамещению на фоне западных санкций, 14 из них на 1,6 миллиарда долларов РФ одобрила для реализации.