МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россия изучит возможности Всемирной торговой организации (ВТО) для оспаривания ряда введенных против нее санкций, а также способы борьбы против них, рассказал в интервью РИА Новости замминистра экономического развития Владимир Ильичев. Замглавы Минэкономразвития назвал последствия выхода России из ВТО

"Особое внимание уделим использованию инструментов ВТО в борьбе с санкционным давлением. В том числе, через оспаривание некоторых из ограничений, через усиление правил ВТО для более эффективной борьбы с санкциями", — ответил замглавы Минэкономразвития на вопрос о стратегии России в ВТО в новых условиях.

По его словам, одной из ключевых задач реформы организации должно стать сужение "серых зон" в регулировании, которые позволяют странам-санкционерам "оправдывать" свои протекционисткие меры, злоупотребляя исключениями по соображениям национальной безопасности.

Ильичев добавил, что ВТО не ограничивает в принятии мер, которые считаются необходимыми для защиты существенных интересов.

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