Посольство: предложения главы МИД Литвы о допуске россиян после вопросов о Крыме абсурдны
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российское посольство в Литве назвало абсурдными предложения главы литовского МИД Габриелюса Ландсбергиса впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Вильнюсе.
"Абсурдные заявления министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса, очевидно, свидетельствуют об агонии западного санкционного режима. Видимо, все возможные рестрикции уже задействованы. Теперь начался поиск мер из разряда курьезных. Сегодня заговорили о требовании правильно ответить на вопрос о принадлежности Крыма, завтра, по-видимому, для прохождения литовской границы здешние власти потребуют надевать "чепчики" в цветах литовского флага. И все это уже даже не смешно", — сообщили в посольстве.
Там также задались вопросом, "не предлагают ли нынешние власти нам тоже интересоваться в похожих ситуациях у жителей Литвы их отношением к персоне самого Габриелюса Ландсбергиса или, например, его дедушки — бывшего председателя Верховного Совета Литовской ССР".
"Впрочем, оно и так известно. Деятельность Ландсбергиса на посту министра здесь одобряют лишь 18% жителей Литвы, и он это хорошо знает. А 60% литовцев не согласны с решением сейма ЛР (Литовской Республики — ред.), который в этом году "подарил" Ландсбергису-старшему титул бывшего "главы государства", — отметили в посольстве.
Ранее Ландсбергис предложил впускать граждан России в Литву только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы ". По мнению Ландсбергиса, пограничник имеет право задать вопросы о статусе полуострова и отношении к спецоперации РФ на Украине. Он призвал остальные страны, граничащие с РФ, присоединиться к этой инициативе.
https://1prime.ru/state_regulation/20220824/837876792.html