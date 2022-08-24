МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российское посольство в Литве назвало абсурдными предложения главы литовского МИД Габриелюса Ландсбергиса впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Вильнюсе. В Литве хотят спрашивать у туристов из России о принадлежности Крыма

"Абсурдные заявления министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса, очевидно, свидетельствуют об агонии западного санкционного режима. Видимо, все возможные рестрикции уже задействованы. Теперь начался поиск мер из разряда курьезных. Сегодня заговорили о требовании правильно ответить на вопрос о принадлежности Крыма, завтра, по-видимому, для прохождения литовской границы здешние власти потребуют надевать "чепчики" в цветах литовского флага. И все это уже даже не смешно", — сообщили в посольстве.

Там также задались вопросом, "не предлагают ли нынешние власти нам тоже интересоваться в похожих ситуациях у жителей Литвы их отношением к персоне самого Габриелюса Ландсбергиса или, например, его дедушки — бывшего председателя Верховного Совета Литовской ССР".

"Впрочем, оно и так известно. Деятельность Ландсбергиса на посту министра здесь одобряют лишь 18% жителей Литвы, и он это хорошо знает. А 60% литовцев не согласны с решением сейма ЛР (Литовской Республики — ред.), который в этом году "подарил" Ландсбергису-старшему титул бывшего "главы государства", — отметили в посольстве.

Ранее Ландсбергис предложил впускать граждан России в Литву только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы ". По мнению Ландсбергиса, пограничник имеет право задать вопросы о статусе полуострова и отношении к спецоперации РФ на Украине. Он призвал остальные страны, граничащие с РФ, присоединиться к этой инициативе.