МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никакого коллапса в столице из-за санкций не наступит. Канада ввела новые санкции против России

"Задачи стояли именно такие — разрушить страну, создать такой экономический коллапс. Это экономическая война по сути дела… Мы выстояли, и можно теперь с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит. Более того, я считаю, что мы пережили самые сложные времена, пережили их с честью", — сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

Он уточнил, что, как показала практика, не меньший урон санкции нанесли тем, кто их вводил.

При этом власти Москвы переживали на тему того, как поведет себя из-за санкций экономика города, возникнет ли безработица и закроются ли предприятия, уточнил мэр.