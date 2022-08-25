МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Москва успешно преодолела самый сложный экономический период после введения антироссийских санкций, и в дальнейшем коллапса из-за ограничительных мер не ожидается, заявил в эфире телеканала ТВЦ столичный мэр Сергей Собянин. Москва была готова полностью заместить McDonald's, заявил Собянин

"Можно с уверенностью сказать: никакого коллапса не наступит. Более того: я считаю, что мы пережили самые сложные времена", — отметил мэр.

По словам градоначальника, главной задачей столичных властей по-прежнему остается развитие Москвы, причем в соответствии с теми программами, которые были утверждены до начала пандемии COVID-19. Собянин подчеркнул, что ни от одной из этих инициатив город отказываться не будет.