МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон солгал, назвав конфликт на Украине причиной экономического кризиса, заявила лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Эйфелева башня

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Ранее французский лидер сообщал, что "период изобилия" окончен, призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, украинского и климатического, и дефицитам продукции. Говоря о ситуации вокруг Украины, Макрон подчеркнул, что "свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв".

"Экономический кризис, ударивший по Франции, начался не этим летом. Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии", — отметила политик в Twitter.

Ле Пен добавила, что правительству Франции необходимо множество мер для защиты населения от последствий кризиса.