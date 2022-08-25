МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон солгал, назвав конфликт на Украине причиной экономического кризиса, заявила лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Франция заполнила подземные хранилища газа более, чем на 90%

Ранее французский лидер сообщал, что "период изобилия" окончен, призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, украинского и климатического, и дефицитам продукции. Говоря о ситуации вокруг Украины, Макрон подчеркнул, что "свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв".

"Экономический кризис, ударивший по Франции, начался не этим летом. Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии", — отметила политик в Twitter.

Ле Пен добавила, что правительству Франции необходимо множество мер для защиты населения от последствий кризиса.