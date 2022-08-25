МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Украина получила с февраля 12,7 миллиарда долларов международной помощи на поддержку бюджета, ожидает еще 14 миллиардов до конца 2022 года, заявила первый вице-премьер страны Юлия Свириденко. Нацбанк Украины "напечатал" еще 814 миллионов долларов

"Украина получила 12,7 миллиарда долларов международной поддержки бюджета… ожидает получить еще 14 миллиардов к концу года", — приводит ее словам агентство Reuters.

Свириденко также ожидает начала переговоров с МВФ о возможности новой кредитной программы этой осенью.

По ее словам, нынешние прогнозы относительно ВВП Украины в 2023 году варьируются: некоторые указывают на его дальнейшее сокращение, согласно другим, он вырастет на 15,5% после сокращения на 30-35% в 2022 году.