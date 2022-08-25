МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба попытался запугать европейцев российскими туристами в статье в журнале Politico на фоне дискуссий о запрете россиянам въезжать в страны Евросоюза. Россияне заняли второе место по числу посетивших Стамбул туристов

"Они уже печально известны своим поведением на курортах по всему миру… но эти риски сейчас еще выше. Отказ от них (туристов из РФ) повысит безопасность и снизит уровень преступности", — сказано в его статье.

Европейские страны после начала спецоперации начали терпеть убытки из-за отсутствия на курортах российских туристов. В Италии и Греции ранее уже заявили о многомиллионных потерях. При этом в ряде государств региона раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".