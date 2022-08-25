МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Чолпон-Ату в Киргизии для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета и проведения двусторонних встреч с главами правительств "пятерки". Армения одобрила ратификацию соглашения о навигационных пломбах в ЕАЭС

В четверг участники заседания межправсовета ЕАЭС соберутся в узком составе, в пятницу — в расширенном.

Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии планируют обсудить актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание председатели кабминов уделят формированию общего рынка газа, промышленной кооперации, развитию интеграционных транспортных проектов, регулированию алкогольного рынка, а также отдельным аспектам налогообложения в рамках электронной торговли.

По итогам заседания планируется подписание решений, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.