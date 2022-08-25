МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ПУТИН: НЕСМОТРЯ НА ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РФ ПЫТАЮТСЯ СОЗДАТЬ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ И ЗАВИСТНИКИ, НЕФТЕГАЗОВЫЕ И НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ РАСТУТ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛИ НА 32%, ИЛИ НА 4,1 ТРЛН РУБ — ГЛАВА ФНС НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ

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