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2022
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Путин отметил рост нефте- и ненефтегазовых доходов России
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. ПУТИН: НЕСМОТРЯ НА ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РФ ПЫТАЮТСЯ СОЗДАТЬ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ И ЗАВИСТНИКИ, НЕФТЕГАЗОВЫЕ И НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ РАСТУТ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ... ПРАЙМ, 25.08.2022
нефть, энергетика, экономика, новости, газ
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ПУТИН: НЕСМОТРЯ НА ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РФ ПЫТАЮТСЯ СОЗДАТЬ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ И ЗАВИСТНИКИ, НЕФТЕГАЗОВЫЕ И НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ РАСТУТ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛИ НА 32%, ИЛИ НА 4,1 ТРЛН РУБ — ГЛАВА ФНС НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ
Новость дополняется