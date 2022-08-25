МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Премьер-министры России, Казахстана, Армении и Белоруссии прибыли в Киргизию для участия в межправсовете ЕАЭС (ЕМПС), заявила пресс-служба киргизского правительства. Мишустин прибыл в Киргизию для участия в работе межправсовета ЕАЭС

С 25 по 26 августа в городе Чолпон-Ата состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета, где участники рассмотрят ряд актуальных вопросов в рамках интеграционного объединения.

"В Кыргызскую Республику для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, Беларуси Роман Головченко, Казахстана Алихан Смаилов и России Михаил Мишустин", — сообщил официальный представитель кабмина.

Он отметил, что заместитель председателя кабинета министров Киргизии Бакыт Торобаев встречал глав правительств в международном аэропорту "Иссык-Куль".

Кроме того, премьер-министр Азербайджана Али Асадов примет участие в заседании ЕМПС в качестве гостя по личному приглашению главы киргизского кабмина Акылбека Жапарова.

Также ожидается прибытие премьера Узбекистана Абдуллы Арипова, который поучаствует в межправсовете в качестве наблюдателя.