МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Руководители Европейского центрального банка на заседании, состоявшемся в прошлом месяце, очевидно, были еще больше обеспокоены укоренением высокой инфляции, и считают этот риск достаточно высоким, чтобы оправдать более масштабное повышение процентных ставок, чем ожидалось ранее. На это указывают протоколы заседания регулятора от 12 июля, опубликованные в четверг. Инфляция и рост цен на энергоресурсы ведут к потере рабочих мест в Италии

В прошлом месяце ЕЦБ повысил ставки на 50 базисных пунктов, до нулевой отметки, на фоне усиления переживаний по поводу инфляции. Инвесторы были удивлены столь масштабным повышением, поскольку опережающая индикация центрального банка предполагала, что ставки будут повышены лишь на 25 пунктов.

"Инфляционное давление усиливается, — говорится в протоколах. — Дальнейшее укоренение инфляционных ожиданий зависит от решительных действий Управляющего совета на фоне ухудшения перспектив инфляции".

Ожидается, что в следующем месяце ЕЦБ вновь повысит ставки на 50 пунктов, несмотря на нарастание рецессионных рисков, тогда как инфляция приближается к двузначным показателям, а ожидаемый дефицит поставок газа в Европу может подтолкнуть цены еще выше.