МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Европу в ближайшие месяцы ожидает горячая политическая осень и холодная полная неопределенности зима, пишет Geopolitika. В Британии уличили власти в замалчивании критической проблемы

Отмечается, что это произойдет во многом из-за глупости и стратегической недальновидности ее политических элит — ЕС сам принимает непопулярные решения, от которых затем страдают простые люди.

Среди проблем названы такие, как высокая инфляция, дефицит важнейших энергоносителей и нестабильность снабжения, высокие цены на топливо, электроэнергию, газ и продукты питания, финансовое истощение из-за украинского конфликта, резкое снижение уровня жизни граждан, прежде всего пенсионеров, а климатические проблемы, засуха, пожара. Отдельно указывается "вечная угроза" в лице России.

В материале говорится, что ситуацией попытается воспользоваться оппозиция, чтобы прийти к власти; то же время "для правящей элиты на самом деле намного опаснее бунт недовольных граждан, чем борьба с политическими соперниками и идейными противниками".

"Примером подобного бунта, который уже несколько месяцев не идет на спад, — масштабные выступления голландских фермеров, которые не довольны "странными" решениями государственной власти", — отмечается в статье.

Автор публикации напоминает, что власти Нидерландов претворяют в жизнь принципы энергетической трансформации, то есть борьбы с вредными выбросами СО2.

"При этом Нидерланды, безусловно, в этом смысле не одиноки, а лишь подают пример того, что ждет нас всех в соответствии с намеченной стратегией не только Европейского Союза, но и коллективного Запада в целом", — подчеркивается в материале.