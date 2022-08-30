БРЮССЕЛЬ, 30 авг — ПРАЙМ. Согласно данным статистического управления Бельгии Statbel, уровень инфляции в королевстве в августе 2022 года ускорился до 9,94% с 9,62% месяцем ранее, что всего на несколько сотых процента отделяет показатель от рекорда 1976 года, когда она составила 9,96%. СМИ: в Европе обеспокоены высоким уровнем инфляции

Эта инфляция вызвана, в основном, резким скачком цен на энергоносители, отмечают в Statbel. Больше всего цены выросли на электроэнергию, природный газ, хлеб и крупы, кондитерские изделия, мясо, алкоголь, одежду, предметы личной гигиены, гостиничные услуги.

Еврокомиссия в середине июля в своем летнем экономическом прогнозе повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году до 8,3% с 6,8% в предыдущем прогнозе. В 2023 году инфляция в ЕС может составить 4,6%.

По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, пик инфляции в еврозоне придется на третий квартал и будет на уровне 8,4%, после чего она будет устойчиво замедляться благодаря снижающемуся давлению цен на энергоносители.