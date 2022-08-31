МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Страны Евросоюза смогли достичь политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге.

"Мы достигли политического решения о полной приостановке соглашения (об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом — ред.)", — заявил он.

По его мнению, приостановка соглашения приведет к значительному сокращению выдачи виз для россиян, процесс их получения станет более сложным и длительным.

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ВИЗЫ В ЕС — БОРРЕЛЬ

ГЛАВЫ МИД ЕС ПОРУЧИЛИ ЕВРОКОМИССИИ ПОДГОТОВИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ, ЧТО СТРАНАМ ЕС ДЕЛАТЬ С УЖЕ ВЫДАННЫМИ ВИЗАМИ РОССИЯНАМ — БОРРЕЛЬ

ОБЩИЙ ПОДХОД ЕС ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ОБХОДА ВИЗОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ — БОРРЕЛЬ

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