МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июне 2022 года замедлили снижение до 3,2% в годовом выражении с майских 6,1%, по итогам первого полугодия снизились на 1,3%, свидетельствуют данные Росстата. Безработица в России в июле осталась на историческом минимуме в 3,9%

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Снижение заработных плат в реальном выражении фиксируется третий месяц подряд, в апреле текущего года они снизились впервые с апреля 2020 года — на 7,2%.

По итогам второго квартала реальные заработные платы уменьшились на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в июне по сравнению с маем — выросли на 6,9%.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2022 года составила почти 66,6 тысячи рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 12,2%, по сравнению с маем — на 6,5%. В январе-июне зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,8% в годовом выражении.

В августе федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития, говорил журналистам, что министерство улучшило оценку по спаду зарплат в реальном выражении в 2022 году — до 2,9% с 3,8%.