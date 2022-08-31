МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Спад ВВП России в июле замедлился до 4,3% в годовом выражении после 4,9% в июне, в январе-июле снижение составило 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". Спад ВВП России по итогам первого полугодия 2022 года составил 0,4%

"По оценке Минэкономразвития России, в июле снижение ВВП замедлилось до 4,3% год к году после 4,9% год к году в июне", — говорится в документе.

Как ранее сообщал Росстат, по предварительной оценке, во втором квартале текущего года снижение ВВП РФ составило 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале экономика России выросла на 3,5% год к году. По итогам первого полугодия, как сообщил Росстат в среду, снижение ВВП РФ оценивается в 0,4%.

В документе министерства указано, что в январе-июле 2022 года экономика снизилась на 1,1% в годовом выражении.

"В июле экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и динамики в сельском хозяйстве, а также значительным улучшением показателей строительства", — указали в министерстве.

В середине августа федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, говорил журналистам, что министерство улучшило оценку спада экономики России на текущий год до 4,2%, а на следующий год — ухудшило до 2,7%. Весной министерство прогнозировало, что спад ВВП в 2022 году составит 7,8%, а в 2023 году замедлится до 0,7%.