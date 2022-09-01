ЛОНДОН, 1 сен — ПРАЙМ. Великобритания из-за недальновидной политики в области энергетики рискует столкнуться с тяжелой экономической ситуацией, нищетой, политической нестабильностью, распадом страны и финансовым крахом, что может привести к тому, что страна будет вынуждена просить кредит у Международного валютного фонда (МВФ), пишет колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит. Британское правительство избавится от зданий ради экономии

"Мы рискуем столкнуться с катастрофической бедностью, гражданским неповиновением, новым социалистическим правительством к следующему году, распадом Великобритании, национализацией, политикой цен и доходов, карательными налогами на богатство и, в конечном счете, полным экономическим и финансовым крахом и финансовой помощью от МВФ", — отмечает Хит.

Нынешнее положение в Великобритании автор статьи сравнивает периодом Великой депрессии начала 1930-х годов.

По мнению Хита, доля расходов домашних хозяйств на электроэнергию и автомобильное топливо могут вырасти с 4,5% в начале 2021 года до примерно 13,4% к апрелю следующего года, "что намного выше, чем когда-либо за последние 50 лет, включая 1970-е годы". По данным автора статьи, расходы британцев на электроэнергию могут рано или поздно достигнуть 7% ВВП страны.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В стране наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.