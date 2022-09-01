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Премьер Финляндии заявила о переходе на "военную экономику"
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Премьер-министр страны Финляндии Санна Марин заявила, что энергетический кризис вынудил страну жить в условиях "военной экономики", передает Yle. "Мы живем как будто в условиях... ПРАЙМ, 01.09.2022
макроэкономика, экономика, новости, финляндия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр страны Финляндии Санна Марин заявила, что энергетический кризис вынудил страну жить в условиях "военной экономики", передает Yle.
"Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация", — отметила она.
По ее словам, нынешний энергетический кризис является настолько исключительным, что для его решения нужны исключительные меры.
Глава правительства выразила надежду, что Еврокомиссия поможет в решении энергетического кризиса. Одной из таких мер, по ее словам, может стать установление потолка цен на электричество.
Марин уточнила, это уже третий кризис за срок полномочий нынешнего правительства после пандемии коронавируса и начала российской спецоперации на Украине.