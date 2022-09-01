МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и власти Шри-Ланки достигли соглашения на уровне персонала о поддержке экономической политики Шри-Ланки на сумму около 2,9 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе фонда. Фондовый рынок Шри-Ланки подрос на фоне новостей о МВФ

"Новое соглашение в рамках механизма расширенного финансирования поддержит программу Шри-Ланки по восстановлению макроэкономической стабильности и приемлемости уровня долга, одновременно защищая финансовую стабильность, снижая уязвимость к коррупции и раскрывая потенциал роста Шри-Ланки", — заявили руководители делегации фонда Питер Брейер и Масахиро Нодзаки.

Соглашение должно утвердить руководство МВФ "при условии выполнения властями предварительных действий, получения финансовых гарантий от официальных кредиторов Шри-Ланки и добросовестных усилий по достижению совместного соглашения с частными кредиторами".

В МВФ отметили, что "потребуется облегчение бремени задолженности кредиторов Шри-Ланки и дополнительное финансирование от многосторонних партнеров, чтобы помочь обеспечить устойчивость долга и ликвидировать дефицит финансирования".

С этой целью на Шри-Ланке будут проведены налоговые реформы, в частности "повышение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и расширение налоговой базы для налога на прибыль организаций и НДС", внедрено ценообразование на топливо и электроэнергию на основе возмещения затрат для минимизации фискальных рисков, связанных с государственными предприятиями, увеличены социальные расходы для бедных и уязвимых слоев населения, принят закон о центральном банке и восстановлена стабильность цен и валютных резервов, отмечает МВФ.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива. Согласно данным МВФ, в 2022 году экономика страны сократится на 8,7%, а инфляция недавно превысила 60%.