МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе сократился до 49,6 пункта с 49,8 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global. Годовая инфляция в Эстонии осталась самой высокой в еврозоне в августе

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 49,7 пункта. Показатель августа стал минимальным за два года и два месяца.

При этом PMI в области промышленного производства Германии неожиданно снизился — до 49,1 пункта с 49,3 пункта, став самым низким также за два года и два месяца. Прогноз предполагал показатель на уровне предварительной оценки в 49,8 пункта.

Во Франции индикатор вырос до 50,6 пункта с 49,5 пункта в июле. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 49 пунктов.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.