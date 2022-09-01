2022-09-01T11:39:15+03:00
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Годовая инфляция в Казахстане ускорилась по итогам августа
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Годовая инфляция в Казахстане по итогам августа ускорилась до 16,1% с 15% месяцем ранее, сообщает в четверг бюро национальной статистики республики. "Инфляция в августе 2022 года... ПРАЙМ, 01.09.2022
экономика, новости, инфляция, казахстан, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам августа ускорилась до 16,1% с 15% месяцем ранее, сообщает в четверг бюро национальной статистики республики.
"Инфляция в августе 2022 года к августу 2021 года — 16,1%", — сообщается на сайте статистического бюро.
По итогам июля годовая инфляция составляла 15%.
Инфляция в Казахстане в 2021 году составила 8,4%. Национальный банк (центробанк) страны прогнозирует, что инфляция к концу текущего года превысит 15%.