МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам августа ускорилась до 16,1% с 15% месяцем ранее, сообщает в четверг бюро национальной статистики республики. СМИ: Нидерланды выделят средства на смягчение последствий инфляции

"Инфляция в августе 2022 года к августу 2021 года — 16,1%", — сообщается на сайте статистического бюро.

По итогам июля годовая инфляция составляла 15%.

Инфляция в Казахстане в 2021 году составила 8,4%. Национальный банк (центробанк) страны прогнозирует, что инфляция к концу текущего года превысит 15%.