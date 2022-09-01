МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,6% с пересмотренного показателя за июнь в 6,7%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Индекс PMI в промышленности еврозоны снизился хуже прогноза в августе

Аналитики, опрошенных порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне первоначального показателя за июнь в 6,6%. Показатель за июнь был пересмотрен до 6,7% с 6,6%.

В ЕС в июле безработица также снизилась до 6% с 6,1% в июне.

В июле 2021 года безработица в еврозоне составляла 7,7%, а в ЕС — 6,9%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в июле 2022 года составило 12,959 миллиона человек, из них в зоне евро — 10,983 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам июля была зафиксирована в Чехии (2,3%), Германии (2,9%) и на Мальте (2,9%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (12,6%) и Греции (11,4%).