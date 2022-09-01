2022-09-01T12:54:56+03:00
2022-09-01T12:54:56+03:00
2022-09-01T12:54:56+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220901/837958233.html
Россия не будет уподобляться ЕС в политике "сжигания мостов", заявили в МИД
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. РФ НЕ СОБИРАЕТСЯ УПОДОБЛЯТЬСЯ ЕВРОСОЮЗУ В НЕРАЗУМНОЙ ПОЛИТИКЕ "СЖИГАНИЯ МОСТОВ" МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, НО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ — МИД Новость дополняется ПРАЙМ, 01.09.2022
бизнес, экономика, новости, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. РФ НЕ СОБИРАЕТСЯ УПОДОБЛЯТЬСЯ ЕВРОСОЮЗУ В НЕРАЗУМНОЙ ПОЛИТИКЕ "СЖИГАНИЯ МОСТОВ" МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, НО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ — МИД
Новость дополняется