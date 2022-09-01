МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. РФ НЕ СОБИРАЕТСЯ УПОДОБЛЯТЬСЯ ЕВРОСОЮЗУ В НЕРАЗУМНОЙ ПОЛИТИКЕ "СЖИГАНИЯ МОСТОВ" МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, НО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ — МИД

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