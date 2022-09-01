2022-09-01T12:54:56+03:00

2022-09-01T12:54:56+03:00

2022-09-01T12:54:56+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220901/837958233.html

Россия не будет уподобляться ЕС в политике "сжигания мостов", заявили в МИД

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. РФ НЕ СОБИРАЕТСЯ УПОДОБЛЯТЬСЯ ЕВРОСОЮЗУ В НЕРАЗУМНОЙ ПОЛИТИКЕ "СЖИГАНИЯ МОСТОВ" МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, НО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ — МИД Новость дополняется ПРАЙМ, 01.09.2022

бизнес, экономика, новости, туризм

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60