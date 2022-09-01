МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Кремль рассчитывает на блестящее будущее России и Казахстана на фоне реформ в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Казахстан должен стать транспортным узлом мирового значения, заявил Токаев

"Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее будущее. Казахстан — это наш большой партнер и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов. Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства", — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия надеется на дальнейшее развитие партнерских отношений с Казахстаном. Он пожелал Нур-Султану стабильности, уверенности и процветания.