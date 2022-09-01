МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Согласно представленным в четверг данным, в июле уровень безработицы в Италии снизился до 7,9% с 8,0% в июне, сообщило агентство Reuters. За тот же период число занятых сократилось на 22 000 человек. В Италии рассказали, чем прекращение поставок газа из России грозит стране

По предварительным данным, уровень безработицы в июне составил 8,1%.

Уровень безработицы в июле стал самым низким с апреля 2020 года. Он также был ниже прогноза опрошенных Reuters аналитиков, которые ожидали, что он составит 8,1%.

Вместе с тем в июле число занятых сократилось, а снижение уровня безработицы было обусловлено уходом людей с рынка труда, а не ростом числа рабочих мест.

Тем не менее, по официальным данным, в мае-июле число занятых было на 140 000 человек или на 0,6% больше, чем в феврале-апреле, а в июле по сравнению с июлем 2021 года — на 2,0% больше.

В июле по сравнению с июнем уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет вырос немного — до 24,0% с 23,9%.

Доля занятого населения в Италии — одна из самых низких в еврозоне. В июле она сократилась до 60,3% с 60,4% в июне.

Перспективы экономики Италии омрачены воздействием вооруженного конфликта на Украине. Тем не менее, согласно предварительным данным, во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом рост ее ВВП превысил прогноз и составил 1,0%.

Большинство аналитиков ожидают резкого замедления роста в оставшуюся часть года на фоне сильного рост цен на энергоносители.