МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Еврозона в случае прекращения трубопроводных поставок газа из России может столкнуться с рецессией уже во втором полугодии 2022 года, считают аналитики Fitch Ratings. Еврокомиссия дала прогноз цен на газ в регионе этой зимой

"Начало рецессии в еврозоне вероятно во втором полугодии 2022 года, а в 2023 году в Германии и Италии будет наблюдаться годовое снижение ВВП. Экономическая уязвимость в случае прекращения трубопроводных поставок газа остается высокой, несмотря на предпринимаемые в последнее время активные усилия по диверсификации источников импорта, в частности, СПГ", — говорится в пресс-релизе Fitch.

По подсчетам аналитиков, при сценарии прекращения Россией поставок в ближайшие месяцы общий объем поставок газа в ЕС может сократиться на 15-20%.

Ощутимый рост цен в Европе начался с апреля-мая прошлого года. Тогда котировки на споте по индексу TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.

Уже в декабре котировки выросли вдвое, в начале нынешнего года немного снизились, однако вновь резко подскочили после начала военной операции на Украине. Исторический максимум на фьючерсном рынке был достигнут в марте и составил 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.