МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 августа, сократилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 232 тысяч, сообщило министерство труда страны. СМИ: фьючерсы на фондовые индексы США начали сентябрь на мрачной ноте

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя по сравнению с первоначальным, до 248 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 237 тысяч с 243 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 4 тысячи — до 241,5 тысячи с уровня предшествовавшей недели в 245,5 тысячи, показатель которой был пересмотрен в сторону понижения на 1,5 тысячи с 247 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 августа, выросло на 26 тысяч с показателя предшествовавшей недели — до 1,438 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.