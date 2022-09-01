КАЛИНИНГРАД, 1 сен — ПРАЙМ. Россия должна развивать проекты по всем направлениям и быть лидером в ключевых сферах, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке "Разговоры о важном".

"Мы сами должны развивать внутри страны ключевые направления развития и быть не догоняющими, не ориентироваться только на то, что можем сделать не хуже. Мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь на руках ключи к определенным направлениям научной деятельности", — отметил он.

Президент добавил, что в современном мире сложно "отрезать" Россию от каких-то сфер, а также есть некоторые направления деятельности в сфере науки и техники, которые "без России очень трудно развивать".

Путин также отметил важность решения вопросов, связанных и с фундаментальной наукой, и прикладной, чтобы результаты исследований "отражались" на развитии промышленности, науки и таких отраслей, как фармацевтика, сельское хозяйство и медицина в России.

По словам российского лидера, одна из очень острых и пока далеко еще нерешенных проблем — это приборные базы отечественного производства.

"И здесь нам нужно сделать такие серьезные шаги вперед, но и на этот счет есть определенные решения и целая программа по развитию отечественной приборной базы", — подчеркнул Путин.