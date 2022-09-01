КАЛИНИНГРАД, 1 сен — ПРАЙМ. Сейчас происходит много событий, которые требуют внимательного отношения и анализа, решительных, но аккуратных действий, чтобы каждый шаг был направлен на укрепление позиций России внутри и в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока рассказал. Путин призвал развивать российские проекты по всем направлениям

"У нас, так же, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны — изнутри и укрепление ее позиций в мире", — сказал он и добавил, что "не просто все это происходит".