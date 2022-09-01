Индекс деловой активности в промышленности США в августе не изменился
Индекс деловой активности в промышленности США в августе остался на уровне июля в 52,8%
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе остался на уровне июля в 52,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 52%.
Показатель второй месяц подряд остается на минимальном с июня 2020 года уровне, отмечается в релизе.
При этом индекс занятости в промышленности страны вырос до 54,2% с уровня июля в 49,9%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.