МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе остался на уровне июля в 52,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 52%.

Показатель второй месяц подряд остается на минимальном с июня 2020 года уровне, отмечается в релизе.

При этом индекс занятости в промышленности страны вырос до 54,2% с уровня июля в 49,9%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.