МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Судно PETREL S с 18500 тонн подсолнечного жмыха, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, прибыло в порт Амстердама, сообщает сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic. В Босфорском проливе село на мель судно, направляющееся с Украины в Стамбул

По данным сервиса, судно пришвартовалось в порту столицы Нидерландов в 20.07 по времени UTC (23.07 мск).

Совместный координационный центр в Стамбуле 17 августа сообщил, что три судна с продовольствием покинули Украину в рамках продуктовой сделки. Среди них было судно PETREL S.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.