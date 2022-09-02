МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Жители крупнейших стран еврозоны ожидают, что через год в их странах инфляция составит 5%, ВВП снизится почти на 2%, а их доходы вырастут незначительно — на 0,8%, свидетельствует ежемесячное исследование Европейского центрального банка (ЕЦБ). Инфляция в Швейцарии выросла до 3,5% за год

"Среднее ожидание по инфляции через 12 месяцев осталось неизменным (по сравнению с июньским исследованием — ред.) на уровне 5,0%, а на три года вперед выросло до 3,0% по сравнению с 2,8%", — говорится в сообщении регулятора по результатам опроса потребительских ожиданий за июль 2022 года.

"Ожидания экономического роста на следующие 12 месяцев снизились с минус 1,3% в июне до минус 1,9%, то есть до самого низкого уровня с ноября 2020 года", — отмечается в нем.

Согласно опросу, потребители ожидают, что их доходы вырастут на 0,8% в течение следующего года, в июне показатель составлял 0,9%.

"Снижение ожидаемого роста доходов было сконцентрировано среди респондентов со средним уровнем доходов, тогда как респонденты с более высокими доходами, напротив, еще больше повысили свои ожидания в отношении их роста", — говорится в релизе.

Этот опрос ЕЦБ проводится ежемесячно в онлайн-формате среди примерно 14 тысяч жителей шести стран еврозоны (Бельгии, Германии, Испании, Франции, Италии и Нидерландов) в возрасте от 18 лет.