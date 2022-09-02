МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером повышается, трейдеры оценивают данные по занятости в США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Безработица в США достигла 3,7%

По состоянию на 18.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 16,05 доллара, или на 0,94%, до 1 725,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,24%, до 18,062 доллара за унцию.

Ранее в пятницу министерство труда США опубликовало данные по безработице в США в августе. Как стало известно, она выросла до 3,7% с уровня июля в 3,5%. При этом аналитики прогнозировали, что показатель останется неизменным на уровне прошлого месяца.

На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что американский регулятор готов повышать ключевую ставку для стабилизации цен и борьбы с инфляцией. Тем не менее, после публикации статистики по безработице эксперты считают, что вероятность резкого повышения ставки снизилась, так как этот шаг спровоцирует еще больший рост безработицы.

По данным CME Group, до публикации статистики 72% аналитиков ожидали повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов в сентябре. Теперь же резкого шага от ФРС ожидает лишь 56% экспертов.

"Стоимость золота немного выросла на новостях (о безработице — ред.), так как публикация данных снижает риск неожиданного быстрого повышения ставок, что повышает ценность золота", — сказал агентству Блумберг товарный экономист Capital Economics Эдвард Гарднер (Edward Gardner).