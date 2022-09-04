МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Премьер-министры Мьянмы, Армении и Монголии — Мин Аун Хлайн, Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне — а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу примут участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба Кремля. Новак заявил, что цены на газ в России в 40 раз ниже европейских

"Седьмого сентября глава государства (президент России Владимир Путин — ред.) выступит на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, тема которого в этом году — "На пути к многополярному миру". Вместе с президентом России в ней примут участие председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу", — говорится в сообщении.

Кроме того, с видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.