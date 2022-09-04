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Путин проведет совещание по экономике по возвращению из Владивостока
Экономика
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После возвращения из Владивостока у президента РФ Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 04.09.2022
экономика, новости, дмитрий песков, владимир путин, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. После возвращения из Владивостока у президента РФ Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"После возвращения уже из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам", — сказал он журналистам.