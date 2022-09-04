МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. После возвращения из Владивостока у президента РФ Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Венгрии заявили, что маршрут поставок газа из России безопасен и надежен

"После возвращения уже из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам", — сказал он журналистам.