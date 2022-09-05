МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за 8 месяцев текущего года перечислила в бюджет 4,265 триллиона рублей, что на 5,4% превышает прогноз, сообщила пресс-служба ведомства. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета превысили прогнозы на август

"За 8 месяцев 2022 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 4 триллиона 265,3 миллиарда рублей. Достигнутый фискальный результат на 5,4% превысил прогнозное задание", — говорится в сообщении.

Сообщается, что сумма дополнительно перечисленных платежей составила 220,1 миллиарда рублей.

За семь месяцев текущего года, по данным Минфина, ФТС перечислила в бюджет 3,873 триллиона рублей, или 62,2% к прогнозным показателям на год.