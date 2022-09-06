"Сибур" рассчитывает запустить Амурский ГХК в 2025-2026 годах, несмотря на текущую обстановку
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. "Сибур" рассчитывает запустить Амурский газохимический комплекс в 2025-2026 годах, несмотря на текущую ситуацию, проведя при этом определенную переконфигурацию технологического оборудования переработки, заявил председатель правления, гендиректор компании Михаил Карисалов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мы рассчитываем, что в 2025-2026 году, невзирая на текущую ситуацию, мы сможем с определенной переконфигурацией технологии переработки на месте, с учетом санкций ряда лицензиаров, поставщиков оборудования мы сможем завод запустить и стать надежным партнером "Газпрома" и в этой географии", — сказал Карисалов, говоря о процессе строительства Амурского ГХК.
Амурский ГХК — совместный проект "Сибура" и китайской Sinopec. Мощности комплекса составят 2,7 миллиона тонн продукции в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство АГХК началось в сентябре 2020 года. Оно синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома", поставки этана и СУГ с которого должны обеспечить ГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела.
В сентябре 2021 года Карисалов говорил, что компания ставит перед собой цель завершить строительство Амурского ГХК и начать пусконаладочные работы в конце весны — начале лета 2024 года. А в апреле 2022 года "Сибур" и Sinopec заявили, что видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта Амурский ГХК, при этом строительные и иные работы на площадке продолжались.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/state_regulation/20220906/838011910.html