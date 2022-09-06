ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. "Сибур" рассчитывает запустить Амурский газохимический комплекс в 2025-2026 годах, несмотря на текущую ситуацию, проведя при этом определенную переконфигурацию технологического оборудования переработки, заявил председатель правления, гендиректор компании Михаил Карисалов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Сибур" перебалансирует портфель инвестпроектов из-за санкций

"Мы рассчитываем, что в 2025-2026 году, невзирая на текущую ситуацию, мы сможем с определенной переконфигурацией технологии переработки на месте, с учетом санкций ряда лицензиаров, поставщиков оборудования мы сможем завод запустить и стать надежным партнером "Газпрома" и в этой географии", — сказал Карисалов, говоря о процессе строительства Амурского ГХК.

Амурский ГХК — совместный проект "Сибура" и китайской Sinopec. Мощности комплекса составят 2,7 миллиона тонн продукции в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство АГХК началось в сентябре 2020 года. Оно синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома", поставки этана и СУГ с которого должны обеспечить ГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела.

В сентябре 2021 года Карисалов говорил, что компания ставит перед собой цель завершить строительство Амурского ГХК и начать пусконаладочные работы в конце весны — начале лета 2024 года. А в апреле 2022 года "Сибур" и Sinopec заявили, что видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта Амурский ГХК, при этом строительные и иные работы на площадке продолжались.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.