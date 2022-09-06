МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе сократился до 55,1% с июльских 56,7%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Импорт нефти из США может привести к сокращению поставок с Ближнего Востока

Соответствующие данные американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует во вторник, 6 сентября, в 17.00 мск.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.